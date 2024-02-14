Редько Николай Климентьевич
Место рожденияУкраинская ССР, Запорожская область, г. Молочанск
Дата рождения16.03.1914
Дата смерти20.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1943
Сын: Редько Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Редько (Майстер) Марта Вильгельмовна
Смерть
20.11.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно