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Редько Николай Климентьевич

Место рождения

Украинская ССР, Запорожская область, г. Молочанск

Дата рождения

16.03.1914

Дата смерти

20.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1943

Сын: Редько Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Редько (Майстер) Марта Вильгельмовна

Смерть
20.11.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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