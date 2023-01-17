Соловьева (Тихомирова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1912 ст.
Дочь: Соловьева Апполинария Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Сын: Соловьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1918
Сын: Соловьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Соловьева София Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Соловьева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1927
Сын: Соловьев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Соловьева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Соцевино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Галич, город Галич, Костромская область