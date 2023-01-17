Соловьева (Тихомирова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Тихомирова) Анна Андреевна

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Место рождения

Савино, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1912 ст.

Дочь: Соловьева Апполинария Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Лекино, Холмовская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Сын: Соловьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Лекино, Холмовская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1918

Сын: Соловьев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Лекино, Холмовская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Соловьева София Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Лекино, Холмовская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Соловьева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Лекино, Холмовская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1927

Сын: Соловьев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Лекино, Холмовская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Соловьева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Соцевино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Василий Иванович

Смерть
1965
Галич, город Галич, Костромская область
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