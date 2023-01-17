Афимья Савельевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Емельянова Ирина
Отец ребёнка: Прокофьев Емельян
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1798
Сын: Емельянов Фока
Отец ребёнка: Прокофьев Емельян
Рождение ребёнка
1806
Сын: Емельянов Григорий
Отец ребёнка: Прокофьев Емельян
Переведён в д. Заварино, Кашинский уезд в 1815
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьев Емельян
Смерть
Неизвестно