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Афимья Савельевна

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Место рождения

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Емельянова Ирина

Отец ребёнка: Прокофьев Емельян

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение
1781

Отец: Савелий Меркульевич

Мать: Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Емельянов Фока

Отец ребёнка: Прокофьев Емельян

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Емельянов Григорий

Отец ребёнка: Прокофьев Емельян

Переведён в д. Заварино, Кашинский уезд в 1815
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Емельян

Смерть
Неизвестно
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