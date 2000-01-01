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Дубровина Пелагея Игнатьевна
Дубровина Пелагея Игнатьевна
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Место рождения
Залипяжье
Дата рождения
1877
Дата смерти
16.06.1956
Пол
Женский
Отец
Дубровин Игнат
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Дубровин Игнат
Мать: не указана
Залипяжье
Смерть
16.06.1956
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