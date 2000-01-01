Дубровина Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Пелагея Игнатьевна

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Место рождения

Залипяжье

Дата рождения

1877

Дата смерти

16.06.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дубровин Игнат

Мать: не указана

Залипяжье
Смерть
16.06.1956
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