Зайцева (Куприянова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Куприянова) Нина Михайловна

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

25.01.1927

Дата смерти

17.03.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Алексей Дмитриевич

Смерть
17.03.2013
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