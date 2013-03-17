Зайцева (Куприянова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.01.1927
Дата смерти17.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2013