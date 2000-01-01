Чернова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернов Григорий Никитович
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Чернов Александр Никитович
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Чернова Екатерина Никитовна
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Чернова Зоя Никитовна
Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно