Чернова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чернов Иван Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чернов Николай Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернов Григорий Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Чернов Арсений Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Чернов Александр Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Чернова Екатерина Никитовна

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Чернов Леонид Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Чернов Сергей Никитович

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Чернова Зоя Никитовна

Отец ребёнка: Чернов Никита Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Никита Федорович

Смерть
Неизвестно
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