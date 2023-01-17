Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

10.03.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1847

Муж: Чекалов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.

Дочь: Гусева Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1850 ст.

Сын: Чекалов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.

Сын: Чекалов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1855 ст.

Дочь: Чекалова Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.

Дочь: Баранова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1861 ст.

Дочь: Буреева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
10.03.1887 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от простуды
Похороны
12.03.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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