Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти10.03.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1847
Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.
Дочь: Гусева Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
05.07.1850 ст.
Сын: Чекалов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
28.04.1855 ст.
Дочь: Чекалова Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.
Дочь: Баранова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
05.08.1861 ст.
Дочь: Буреева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильев
Смерть
10.03.1887 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
12.03.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан