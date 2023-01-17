Гуселетов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гуселетов Григорий Васильевич
Мать: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гуселетов Левандор (Леондр) Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гуселетов Степан Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно