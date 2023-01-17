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Гуселетов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гуселетов Григорий Васильевич

Мать: Гуселетова Мавра

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гуселетов Левандор (Леондр) Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Степан Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гуселетов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Анна Сафроновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Анна Сафроновна

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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