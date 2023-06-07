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Лётов Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: Анисья

Рождение ребёнка
09.07.1900

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1903

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Лётов Василий Семенович

Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
09.07.1906

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
20.04.1908

Дочь: Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Лётов Николай Семенович

Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лётова Татьяна Тимофеева

Смерть
После 1910
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Тимшино
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