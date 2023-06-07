Лётов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Лётов Василий Иванов
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
04.02.1903
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
23.04.1905
Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
09.07.1906
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
20.04.1908
Дочь: Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
21.07.1910
Мать ребёнка: Лётова Татьяна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лётова Татьяна Тимофеева
Смерть
После 1910
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Тимшино