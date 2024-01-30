Толстов Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстов Михаил Константинович

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Место рождения

город Алма-Ата Казахская ССР

Дата рождения

07.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952

Отец: Толстов Константин Николаевич

Мать: Толстова Антонина Андреевна

город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
15.06.1971

Сын: Толстов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Толстова Любовь Михайловна

Город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
30.09.1974

Сын: Толстов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Город Алма-Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Любовь Михайловна

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