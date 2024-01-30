Толстов Михаил Константинович
Место рождениягород Алма-Ата Казахская ССР
Дата рождения07.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952
город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
15.06.1971
Сын: Толстов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Толстова Любовь Михайловна
Город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
30.09.1974
Сын: Толстов Владимир Михайлович
Город Алма-Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно