Гинолева (Курильчик) Стефанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Курильчик Ефим Силич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Курильчик Феодосия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Гинелев Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Гинолев Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гелева Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Гинолев Игнатий Васильевич
Смерть
Неизвестно