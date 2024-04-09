Гинолева (Курильчик) Стефанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинолева (Курильчик) Стефанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Курильчик Ефим Силич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинолев Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Курильчик Феодосия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Гинелев Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Гинолев Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гелева Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Гинолев Игнатий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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