Ржевский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1931

Дата смерти

19.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931

Отец: Ржевский Василий

Мать: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1957

Сын: Ржевский Василий

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Моисеенко Людмила

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
21.05.1965

Дочь: Добровольская Елена

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
19.08.2016
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