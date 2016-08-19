Ржевский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1931
Дата смерти19.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931
Отец: Ржевский Василий
Мать: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1957
Сын: Ржевский Василий
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Моисеенко Людмила
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
21.05.1965
Дочь: Добровольская Елена
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
19.08.2016