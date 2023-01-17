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Беляев Филипп Григорьевич

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.11.1877 ст.

Дата смерти

22.05.1954

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Беляева Евдокия Романовна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.08.1908 ст.

Сын: Беляев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Беляева Дарья Игнатьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
22.05.1954
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
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