Беляев Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1877 ст.
Дата смерти22.05.1954
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1908 ст.
Сын: Беляев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Беляева Дарья Игнатьевна
Смерть
22.05.1954
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика