Татьяна Михайлова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Щебудин Михаил Иванов1814 г.р.
Дети
(Щебудина) Екатерина Михайлова1835 г.р.
Щебудин Василий Михайлов1838 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Щебудина) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Щебудина) Просковья Михайлова
Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно