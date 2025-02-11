Татьяна Михайлова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Щебудин Михаил Иванов1814 г.р.
Дети
(Щебудина) Екатерина Михайлова1835 г.р.
Щебудин Василий Михайлов1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щебудин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Щебудина) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Щебудин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щебудин Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Щебудина) Просковья Михайлова

Отец ребёнка: Щебудин Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

59 семья

Смерть
Неизвестно

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