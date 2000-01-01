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Галима
Галима
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гимай
Мать
Минленур
Дети
Каримов Илдар Фратович
Добавил:
ИК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гимай
Мать:
Минленур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Каримов Илдар Фратович
Отец ребёнка:
Фрат
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