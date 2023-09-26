Бородина (Гринченко) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Гринченко) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954

Отец: Гринченко Александр Михайлович

Мать: Гринченко Антонина Петровна

Бракосочетание
07.11.1985

Муж: Бородин Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
14.04.1986

Сын: Бородин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Бородин Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
31.03.1990

Дочь: Хромова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Бородин Виктор Анатольевич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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