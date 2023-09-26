Бородина (Гринченко) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954
Бракосочетание
07.11.1985
Рождение ребёнка
14.04.1986
Сын: Бородин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Бородин Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
31.03.1990
Дочь: Хромова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Бородин Виктор Анатольевич
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область