Расторгуева Варвара А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева Варвара А

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1924 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Расторгуев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Расторгуев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич

Реутов, Реутов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расторгуев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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