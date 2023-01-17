Расторгуева Варвара А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Расторгуев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Расторгуев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно