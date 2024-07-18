Андрей Тихонович
Место рождения
Дата рождения20.08.1813
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1813
Отец: Тихон Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайловна
Бракосочетание
23.07.1837
Жена: Татьяна Симеоновна
Рождение ребёнка
02.07.1838
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Симеоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Константин Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Симеоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Симеоновна
Смерть
После 1850