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Андрей Тихонович

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

20.08.1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1813

Отец: Тихон Алексеевич

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайловна

Бракосочетание
23.07.1837

Жена: Татьяна Симеоновна

Рождение ребёнка
02.07.1838

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Симеоновна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Константин Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Симеоновна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Симеоновна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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