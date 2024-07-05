Бабарина Праскева Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабарина Праскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарин Терентий Андреевич

Рождение ребёнка
16.10.1843

Дочь: Веневцева (Бабарина) Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Бабарин Терентий Андреевич

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Смерть
Неизвестно

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