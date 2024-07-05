Бабарина Праскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1843
Дочь: Веневцева (Бабарина) Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Бабарин Терентий Андреевич
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Смерть
Неизвестно