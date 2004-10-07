Зубарева Аполинария Дмитриевна
Место рожденияд. Потрепухино, Советской волости, Яранского уезда, Вятской губернии
Дата рождения17.01.1899 ст.
Дата смерти05.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1899 ст.
д. Потрепухино, Советской волости, Яранского уезда, Вятской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Софронова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Софронов Иван Михайлович
д. Атары, Советский р-он, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1943
д. Потрепухино, Советского р-на, Кировской обл.