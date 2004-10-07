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Зубарева Аполинария Дмитриевна

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Место рождения

д. Потрепухино, Советской волости, Яранского уезда, Вятской губернии

Дата рождения

17.01.1899 ст.

Дата смерти

05.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1899 ст.

Отец: Зубарев Дмитрий Иванович

Мать: Стрельникова Елизовета Михайловна

д. Потрепухино, Советской волости, Яранского уезда, Вятской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Софронова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Софронов Иван Михайлович

д. Атары, Советский р-он, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Иван Михайлович

Смерть
05.07.1943
д. Потрепухино, Советского р-на, Кировской обл.
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