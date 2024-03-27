Якобсон Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Даниил

Место рождения

Старый Олов, Читинская, Россия

Дата рождения

1850

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Около 1870 г.р.
Между 1871 и 1876 г.р.
1874 г.р.
Около 1878 г.р.
Около 1885 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Якобсон Абрам

Мать: Якобсон Гитля

Старый Олов, Читинская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Якобсон Моисей

Мать ребёнка: Якобсон Мария

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1876

Сын: Якобсон Арон

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
1874

Сын: Якобсон Давыд

Мать ребёнка: Якобсон Мария

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Корбух Софья Даниловна

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Якобсон Абрам

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
25.09.1887

Сын: Якобсон Александр

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Якобсон Яков

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Фрейда

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
1895

Сын: Якобсон Михаил

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Иуда

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Григорий

Мать ребёнка: Якобсон Мария

Смерть
1930
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