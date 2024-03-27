Якобсон Даниил
Место рожденияСтарый Олов, Читинская, Россия
Дата рождения1850
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Якобсон Абрам
Мать: Якобсон Гитля
Старый Олов, Читинская, Россия
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Якобсон Моисей
Мать ребёнка: Якобсон Мария
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1876
Сын: Якобсон Арон
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
1874
Сын: Якобсон Давыд
Мать ребёнка: Якобсон Мария
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Корбух Софья Даниловна
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Якобсон Абрам
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
25.09.1887
Сын: Якобсон Александр
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Якобсон Яков
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Фрейда
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
1895
Сын: Якобсон Михаил
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якобсон Иуда
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якобсон Григорий
Мать ребёнка: Якобсон Мария
Смерть
1930