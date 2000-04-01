Исаева (Смирнова) Ольга Федоровна
Место рожденияс. Шушкодом
Дата рождения11.07.1924
Дата смерти01.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1924
с. Шушкодом
Рождение ребёнка
23.02.1949
Сын: Исаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Исаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.2000
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)