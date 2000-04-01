Исаева (Смирнова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Смирнова) Ольга Федоровна

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Место рождения

с. Шушкодом

Дата рождения

11.07.1924

Дата смерти

01.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1924

Отец: Смирнов Федор Никандрович

Мать: Смирнова Анна Александровна

с. Шушкодом
Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Исаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Исаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.2000
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)
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