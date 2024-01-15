Скворцов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1912
Дата смерти04.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1947
Рождение ребёнка
02.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
04.01.1982