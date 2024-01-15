Скворцов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1912

Дата смерти

04.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Вера Дмитриевна

Смерть
04.01.1982
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