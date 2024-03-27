Аглиуллин Идият
Место рожденияд.Сухой Изяк
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аглиуллин Хизбулла Идиятович
Мать ребёнка: Аглиуллина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аглиуллина ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Аглиуллин Гатият Идиятович
Мать ребёнка: Аглиуллина ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно