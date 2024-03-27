Аглиуллин Идият — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиуллин Идият

Место рождения

д.Сухой Изяк

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аглиуллин Хизбулла Идиятович

Мать ребёнка: Аглиуллина ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглиуллина ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Аглиуллин Гатият Идиятович

Мать ребёнка: Аглиуллина ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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