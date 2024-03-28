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Бычкова Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Роман Владимирович

Отец ребёнка: Бычков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Владимир

Рождение ребёнка
02.04.1963

Дочь: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна

Отец ребёнка: Бычков Владимир

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