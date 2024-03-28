Бычкова Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Роман Владимирович
Отец ребёнка: Бычков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Владимир
Рождение ребёнка
02.04.1963
Дочь: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна
Отец ребёнка: Бычков Владимир