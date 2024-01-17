Мошенцева София Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева София Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1852

Сын: Мошенцев Кузьма Ефимов

Отец ребёнка: Мошенцев Ефим Алексеев

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
6) Стр 501 об-502 октябрь 2 5 Касма (Кузьма) д. Бабановки гос. кр. Евфимий Алексеев Синельников и София Фомина. Воспр: той же деревни гос. Кр. Василий Лукианов Синельников и гос. жена Евфимия Денисова... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1859

Сын: Мошенцев Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Мошенцев Ефим Алексеев

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ноябрь 28 29 Андрей Деревни Бабановки государственный крестьянин Ефим Алексеев Мошенцев и законная жена его София Фомина, православные. Воспреемники: той же деревни государственный крестьянин Василий ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенцев Ефим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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