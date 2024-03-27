Нурлыходэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурлыходэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Фатхиев Габдулла Фатхиевич

Отец ребёнка: Фатхетдин

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Рождение ребёнка
27.11.1919

Сын: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович

Отец ребёнка: Фатхетдин

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхиев Миргазиян

Отец ребёнка: Фатхетдин

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхиев Мухетдин

Отец ребёнка: Фатхетдин

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Смерть
Неизвестно
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
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