Нурлыходэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Фатхиев Габдулла Фатхиевич
Отец ребёнка: Фатхетдин
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Рождение ребёнка
27.11.1919
Сын: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович
Отец ребёнка: Фатхетдин
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхиев Миргазиян
Отец ребёнка: Фатхетдин
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхиев Мухетдин
Отец ребёнка: Фатхетдин
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Смерть
Неизвестно
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран