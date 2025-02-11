Кабанова Александра Александрова
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Кабанов Фёдор Прокофьев1835 г.р.
Дети
(Кабанова) Евдокия Фёдорова29.07.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1867
Дочь: (Кабанова) Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Кабанов Фёдор Прокофьев
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно