Кабанова Александра Александрова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Кабанова Александра Александрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Кабанов Фёдор Прокофьев1835 г.р.
Дети
(Кабанова) Евдокия Фёдорова29.07.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Фёдор Прокофьев

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

32

Рождение ребёнка
29.07.1867

Дочь: (Кабанова) Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Кабанов Фёдор Прокофьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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