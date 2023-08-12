Саматыя (Скворчевская) Елена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саматыя (Скворчевская) Елена Иосифовна

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: Скворчевская (Каранкевич) Устина Фёдоровна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Саматыя Фелициан Фелицианович

Отец ребёнка: не указан

Отец Фелициан Иосифович/Юзефович Саматыя
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Саматыя Ванда Фелициановна

Отец ребёнка: не указан

Отец Фелициан Иосифович/Юзефович Саматыя
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Олешкевич (Саматыя) Леокадия Фелициановна

Отец ребёнка: не указан

Отец Фелициан Иосифович/Юзефович Саматыя
Смерть
Неизвестно

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