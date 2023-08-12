Саматыя (Скворчевская) Елена Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Саматыя Фелициан Фелицианович
Отец ребёнка: не указан
Отец Фелициан Иосифович/Юзефович Саматыя
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Саматыя Ванда Фелициановна
Отец ребёнка: не указан
Отец Фелициан Иосифович/Юзефович Саматыя
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Олешкевич (Саматыя) Леокадия Фелициановна
Отец ребёнка: не указан
Отец Фелициан Иосифович/Юзефович Саматыя
Смерть
Неизвестно