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Вонлярлярский Яков Константинович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович

Мать: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Яков Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1762"
Смерть
1762
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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