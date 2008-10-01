Полетова-Ефимова Александра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1925
Дата смерти01.10.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1925
Отец: Ефимов Илларион
Рождение ребёнка
07.06.1948
Сын: Полётов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Полётов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.11.1961
Дочь: Полётова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Полётов Николай Тимофеевич
Смерть
01.10.2008