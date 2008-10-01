Полетова-Ефимова Александра Илларионовна 03.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полетова-Ефимова Александра Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1925

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1925

Отец: Ефимов Илларион

Мать: Ефимова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1948

Сын: Полётов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Полётов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.11.1961

Дочь: Полётова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Полётов Николай Тимофеевич

Смерть
01.10.2008

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