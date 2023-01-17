Григоров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Александр Николаевич

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Место рождения

ус. Липки, Епифанский уезд Тульской губернии

Дата рождения

14.02.1799

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

ус. Липки, Епифанский уезд Тульской губернии
Место жительства
С 1799
ус. Липки, Епифанский уезд Тульской губернии
Место жительства
С 1824
Александровское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1855
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1870
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1870
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
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