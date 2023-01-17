Григоров Александр Николаевич
Место рожденияус. Липки, Епифанский уезд Тульской губернии
Дата рождения14.02.1799
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
ус. Липки, Епифанский уезд Тульской губернии
Место жительства
С 1799
ус. Липки, Епифанский уезд Тульской губернии
Место жительства
С 1824
Александровское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1855
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1870
Смерть
1870