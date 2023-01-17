Валитова Гульчачак Вахитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Сын: Валитов Руслан Зиляурович
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Рождение ребёнка
09.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Валитова Индира Зиляуровна
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Галиева Зухра Зиляуровна
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович