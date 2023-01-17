Валитова Гульчачак Вахитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитова Гульчачак Вахитовна

Валитова Гульчачак Вахитовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Валитов Руслан Зиляурович

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Рождение ребёнка
09.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Валитова Индира Зиляуровна

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Галиева Зухра Зиляуровна

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close