Гурин Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
До 1710
Стрельцы Конной слободе г. Епифань (Тульская область) Фамилия появилась около 1640. Вероятно её стали носить потомки Гурия Ивановича А/Озарова. В 1730-1760 Гурины переселились в д. Вылётовка /Красны... Показать все