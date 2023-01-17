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Гурин Алексей

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1710
Стрельцы Конной слободе г. Епифань (Тульская область) Фамилия появилась около 1640. Вероятно её стали носить потомки Гурия Ивановича А/Озарова. В 1730-1760 Гурины переселились в д. Вылётовка /Красны... Показать все
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