Скоробогатова (Силивёрстова) Татьяна Николаевна
Место рожденияВорсиха, Тюменская Область, Россия
Дата рождения06.01.1880
Дата смерти14.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880
Ворсиха, Тюменская Область, Россия
Бракосочетание
02.02.1901
Сорокино, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: Матрона Корниловна
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Селивёрстова Домна Корниловна
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
д Ворсиха Готопутовской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
08.02.1909
Сын: Скоробогатов Фёдор Корнилович
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
Ворсиха, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Скоробогатов Алексей Корнилович
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
23.01.1913
Дочь: Валентина Корниловна
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Таисия Корниловна
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
23.12.1916
Дочь: Агафия Корниловна
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
10.03.1921
Сын: Скоробогатов Василий Корнилович
Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович
Россия Тюменская обл.Сорокинский р-н д.Ворсиха
Смерть
14.05.1962
село Бол. Сорокино
Похороны
Неизвестно
умерла с. Б. Сорокино