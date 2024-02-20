Скоробогатова (Силивёрстова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Силивёрстова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Ворсиха, Тюменская Область, Россия

Дата рождения

06.01.1880

Дата смерти

14.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880

Отец: Силивёрстов Николай Петров

Мать: Силивёрстова Параскева Илларионовна

Ворсиха, Тюменская Область, Россия
Бракосочетание
02.02.1901

Муж: Скоробогатов Корнилий Федотович

Сорокино, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Матрона Корниловна

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Селивёрстова Домна Корниловна

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

д Ворсиха Готопутовской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
08.02.1909

Сын: Скоробогатов Фёдор Корнилович

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

Ворсиха, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Скоробогатов Алексей Корнилович

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
23.01.1913

Дочь: Валентина Корниловна

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Таисия Корниловна

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
23.12.1916

Дочь: Агафия Корниловна

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
10.03.1921

Сын: Скоробогатов Василий Корнилович

Отец ребёнка: Скоробогатов Корнилий Федотович

Россия Тюменская обл.Сорокинский р-н д.Ворсиха
Смерть
14.05.1962
село Бол. Сорокино
Похороны
Неизвестно
умерла с. Б. Сорокино
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