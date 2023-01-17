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(Червякова) Дарья Кузьмина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.03.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1834

Отец: Червяков Козма Петров

Мать: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.03.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж села казенной крестьянин Михайла Алексеев Червяков, воспреемница: Онаго ж села, После умершаго казеннаго крестьянина Яфима Петрова Червякова дочь его девица Агапия Петрова | Казан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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