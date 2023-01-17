(Червякова) Дарья Кузьмина
Место рождения
Дата рождения18.03.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1834
Отец: Червяков Козма Петров
Крещение
18.03.1834
воспреемник: Онаго ж села казенной крестьянин Михайла Алексеев Червяков, воспреемница: Онаго ж села, После умершаго казеннаго крестьянина Яфима Петрова Червякова дочь его девица Агапия Петрова | Казан... Показать все
Смерть
Неизвестно