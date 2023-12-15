Синявин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявина Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.2019
Сын: Синявин Матвей Двитриевич
Мать ребёнка: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
13.10.2021
Мать ребёнка: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна