Синявин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинявин Дмитрий Александрович

Синявин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявина Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
26.04.2019

Сын: Синявин Матвей Двитриевич

Мать ребёнка: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
13.10.2021

Сын: Синявин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.