Рябкова Аксинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова Аксинья Никитична

Место рождения

Тверская область, д. Хотеева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Кузьмич

Мать: не указана

Тверская область, д. Хотеева
Бракосочетание
12.02.1767

Муж: Рябков Петр Елисеевич

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1769

Сын: Рябков Неофит Петрович

Отец ребёнка: Рябков Петр Елисеевич

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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