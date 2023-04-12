Рябкова Аксинья Никитична
Место рожденияТверская область, д. Хотеева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Кузьмич
Тверская область, д. Хотеева
Бракосочетание
12.02.1767
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1769
Отец ребёнка: Рябков Петр Елисеевич
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно