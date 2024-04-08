Гаймалетдин Губайдуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаймалетдин Губайдуллин

Гаймалетдин Губайдуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Габидулла Рахметуллин

Мать: Хуснусмаль Ибрагимова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Галяутдин

Мать ребёнка: Бибималика Калимуллина

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сахабутдин

Мать ребёнка: Бибималика Калимуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибималика Калимуллина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close