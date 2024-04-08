Гаймалетдин Губайдуллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Габидулла Рахметуллин
Мать: Хуснусмаль Ибрагимова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Галяутдин
Мать ребёнка: Бибималика Калимуллина
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сахабутдин
Мать ребёнка: Бибималика Калимуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибималика Калимуллина
Смерть
Неизвестно