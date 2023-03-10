(Дубовицкая) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубовицкая) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дубовицкий Николай Иванович

Мать: Елена

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