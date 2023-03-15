Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1916

Сын: Голубков Виктор

Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович

Рождение ребёнка
03.08.1918

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович

Рождение ребёнка
20.08.1919

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Игнат Пименович

Смерть
Неизвестно
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