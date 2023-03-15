Матрона Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1916
Сын: Голубков Виктор
Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович
Рождение ребёнка
03.08.1918
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович
Рождение ребёнка
20.08.1919
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубков Игнат Пименович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно