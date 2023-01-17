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Вшивцев Андрей Антонович

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Место рождения

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Вшивцева Авдотия Артемьева

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1738

Отец: Вшивцев Антон Фёдорович

Мать: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Орина Андреевна

Мать ребёнка: Вшивцева Авдотия Артемьева

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Антип Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Авдотия Артемьева

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Авдотия Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1756
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