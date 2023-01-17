Вшивцев Андрей Антонович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Вшивцева Авдотия Артемьева
Рождение
1738
Отец: Вшивцев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Орина Андреевна
Мать ребёнка: Вшивцева Авдотия Артемьева
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Вшивцева Авдотия Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756