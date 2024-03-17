Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1992
Отец: Папин Юрий Михайлович
Мать: Папина Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
20.12.?
Дочь: Бунькова Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: Буньков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буньков Сергей
Рождение ребёнка
01.10.?
Отец ребёнка: Буньков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буньков Сергей