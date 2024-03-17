Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1992

Отец: Папин Юрий Михайлович

Мать: Папина Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
20.12.?

Дочь: Бунькова Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: Буньков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буньков Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Буньков Сергей

Рождение ребёнка
01.10.?

Сын: Буньков Демьян Сергеевич

Отец ребёнка: Буньков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буньков Сергей

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