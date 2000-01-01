Яковлевых (Бобровская) Елена Яковлевна
Место рожденияс.Ушковское Верхнекаинского уезда
Дата рождения1791
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яковлевых Петр Михайлович
Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яковлевых Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Просковья Михайловна
Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович
С.Ушковское Верхнекаинской волости
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Смерть
1855
с.Ушковское Верхнекаинского уезда