Яковлевых (Бобровская) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевых (Бобровская) Елена Яковлевна

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Место рождения

с.Ушковское Верхнекаинского уезда

Дата рождения

1791

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Бракосочетание
1812

Муж: Яковлевых Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Яковлевых Петр Михайлович

Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1819

Сын: Яковлевых Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Просковья Михайловна

Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович

С.Ушковское Верхнекаинской волости
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Яковлевых Михаил Никифорович

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Смерть
1855
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
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