Соловьева (Халак) Ирина
Место рожденияКиргизская ССР, г. Ош
Дата рождения10.06.1960
Дата смерти23.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960
Отец: Халак Михаил
Мать: Халак (Артамонова) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник почты
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Александр
Рождение ребёнка
22.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Александр
Смерть
23.05.2023
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно