Соловьева (Халак) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Халак) Ирина

Место рождения

Киргизская ССР, г. Ош

Дата рождения

10.06.1960

Дата смерти

23.05.2023

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960

Отец: Халак Михаил

Мать: Халак (Артамонова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник почты
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Александр

Рождение ребёнка
22.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Александр

Смерть
23.05.2023
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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