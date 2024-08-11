Шабельский Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабельский Иван Павлович

Шабельский Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1820

Отец: Шабельский Павел Иванович

Мать: Шабельская (Обертынская) Агнешка

Рождение ребёнка
10.01.1847

Сын: Шабельский Павел Иванович

Мать ребёнка: Шабельская София Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1851

Сын: Шабельский Петр Иванович

Мать ребёнка: Шабельская София Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Шабельский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шабельская София Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.