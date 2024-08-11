Шабельский Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1820
Рождение ребёнка
10.01.1847
Сын: Шабельский Павел Иванович
Мать ребёнка: Шабельская София Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1851
Мать ребёнка: Шабельская София Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1858
Сын: Шабельский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шабельская София Ивановна
Смерть
Неизвестно