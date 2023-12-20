Безрукавникова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукавникова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Безрукавников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старовойтова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безрукавников Юрий Иванович

Отец ребёнка: Безрукавников Иван

Рождение ребёнка
05.10.1935

Дочь: Сушкова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Безрукавников Иван

Смерть
Неизвестно

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