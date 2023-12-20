Безрукавникова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Безрукавников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старовойтова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безрукавников Юрий Иванович
Отец ребёнка: Безрукавников Иван
Рождение ребёнка
05.10.1935
Дочь: Сушкова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Безрукавников Иван
Смерть
Неизвестно