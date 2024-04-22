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Кокорин Степан Васильев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кокорин Василий Федоров

Мать: Кокорина Параскева Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кокорина Матрена Степанова

Мать ребёнка: Кокорина Аграфена

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кокорина Капитолина Степанова

Мать ребёнка: Кокорина Аграфена

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кокорин Прокопий Степанов

Мать ребёнка: Кокорина Аграфена

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Марья Степанова

Мать ребёнка: Кокорина Аграфена

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кокорина Александра Степанова

Мать ребёнка: Кокорина Аграфена

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Аграфена

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1838
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