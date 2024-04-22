Кокорин Степан Васильев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кокорина Матрена Степанова
Мать ребёнка: Кокорина Аграфена
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кокорина Капитолина Степанова
Мать ребёнка: Кокорина Аграфена
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кокорин Прокопий Степанов
Мать ребёнка: Кокорина Аграфена
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кокорина Марья Степанова
Мать ребёнка: Кокорина Аграфена
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кокорина Александра Степанова
Мать ребёнка: Кокорина Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Аграфена
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838