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Эсаулов Александр Евстафьевич

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1877 ст.

Дата смерти

После 1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.

Отец: Есаулов Евстафей Устинов

Мать: Эсаулова Параскева Алексеева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова жена Александра Евстафьевича

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Восприемник
19.03.1891 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) у сына Василия - Егора Устинова Эс+Александры Прокопьевой
Восприемник
?.09.1892 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) у сына Гурия - Егора Устинова Эс+Александры Прокопьевой
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Сын: Эсаулов - Александрович

Мать ребёнка: Эсаулова жена Александра Евстафьевича

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.

Дочь: (Эсаулова) - Александровна

Мать ребёнка: Эсаулова жена Александра Евстафьевича

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Призыв на военную службу
05.04.1915 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
мобилизован
Место жительства
1916 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
с/х перепись хоз 39 гр (26 мес отсутствует) кузнец дома сын 11 гр брат 32 гр (35 мес отс-т) кузнец дома племянник жена 33 н.гр сноха 23 гр дочь 8 уч работница 22 н.гр кузница 1 жнитво, молотьба
Упоминание
С 1929 по 1933
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Лишен избирательных прав за торговлю бакалейными товарами в течение 6 месяцев с конца 1914-нач 1915. Потом восстановили 1929. Архив на К.Маркса (Р-909/2/1373, 6 листов)
Смерть
После 1916 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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