Эсаулов Александр Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
Дата смертиПосле 1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
19.03.1891 ст.
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) у сына Василия - Егора Устинова Эс+Александры Прокопьевой
Восприемник
?.09.1892 ст.
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) у сына Гурия - Егора Устинова Эс+Александры Прокопьевой
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Мать ребёнка: Эсаулова жена Александра Евстафьевича
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.
Дочь: (Эсаулова) - Александровна
Мать ребёнка: Эсаулова жена Александра Евстафьевича
Призыв на военную службу
05.04.1915 ст.
мобилизован
Место жительства
1916 ст.
с/х перепись хоз 39 гр (26 мес отсутствует) кузнец дома сын 11 гр брат 32 гр (35 мес отс-т) кузнец дома племянник жена 33 н.гр сноха 23 гр дочь 8 уч работница 22 н.гр кузница 1 жнитво, молотьба
Упоминание
С 1929 по 1933
Лишен избирательных прав за торговлю бакалейными товарами в течение 6 месяцев с конца 1914-нач 1915. Потом восстановили 1929. Архив на К.Маркса (Р-909/2/1373, 6 листов)
Смерть
После 1916 ст.