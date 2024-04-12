Агафья Антропова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Антроп
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гаврила Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Место жительства
1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егоров
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское