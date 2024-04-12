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Агафья Антропова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Антроп

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Петр Егоров

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Петр Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Петр Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Гаврила Петров

Отец ребёнка: Петр Егоров

Место жительства
1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
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